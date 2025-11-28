الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

أخبار دولية
2025-11-28 | 00:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

أخبر الرئيس دونالد ترامب أفرادا بالجيش الأميركي أمس الخميس أن إدارته طلبت "المزيد" من قاذفات الشبح بي-2 سبيريت التي تصنعها شركة نورثروب جرومان، بعد استخدام هذا النوع من الطائرات في الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترامب: "تلك القاذفات الجميلة من طرازبي-2 قضت تماما على الإمدادات النووية المحتملة لإيران".

وأضاف: "طلبنا للتو المزيد منها والسبب في ذلك هو أنها مذهلة للغاية".
 

أخبار دولية

أميركا

المزيد

قاذفات

LBCI التالي
ترامب: أميركا ستبدأ قريبًا جدًا التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برًا
رئيس وزراء المجر يبحث مع بوتين إمدادات الطاقة وحرب أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-20

"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

ترامب يهدد بمقاضاة "بي بي سي" والمطالبة بتعويض قيمته مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
2025-11-05

أميركا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:11

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 على خلفية قيود أميركية على التأشيرات

LBCI
أخبار دولية
04:07

محكمة استئناف تونسية تقضي بسجن قادة من المعارضة لفترات بين 5 و45 عاما

LBCI
أخبار دولية
02:36

قيس سعيد يندد بـ"تدخل سافر" في شؤون تونس بعد دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق معتقلين

LBCI
أخبار دولية
02:06

مقتل عشرة أشخاص بنيران اسرائيلية في جنوب سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

مجلس إتحاد بلديات المتن الشماليّ الساحليّ والأوسط : أزمة النفايات وطنيّة على الحكومة العمل على إيجاد الحلول

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
منوعات
2025-11-26

في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف حزب الله بين باريس وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
خبر عاجل
08:09

سلام: هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006 ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الـ6 التي يحق لها حمل السلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More