ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

أخبر الرئيس دونالد ترامب أفرادا بالجيش الأميركي أمس الخميس أن إدارته طلبت "المزيد" من قاذفات الشبح بي-2 سبيريت التي تصنعها شركة نورثروب جرومان، بعد استخدام هذا النوع من الطائرات في الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام.وقال ترامب: "تلك القاذفات الجميلة من طرازبي-2 قضت تماما على الإمدادات النووية المحتملة لإيران".وأضاف: "طلبنا للتو المزيد منها والسبب في ذلك هو أنها مذهلة للغاية".