واشنطن تحذّر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية

حذّر البيت الأبيض في وثيقة نُشرت بشأن استراتيجية الأمن القومي الأميركية من خطر "محو" الحضارة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يعود من الممكن التعرّف على القارة في غضون عشرين عاما أو أقل".وتدعو الوثيقة الواقعة في 33 صفحة، والتي اطلعت عليها فرانس برس إلى "استعادة التفوق الأميركي" في أميركا اللاتينية.