استراتيجية ترامب العالمية تتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"

تسعى الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب لوضع حد للهجرة الجماعية حول العالم وجعل السيطرة على الحدود "العنصر الأساسي للأمن الأميركي"، بحسب ما جاء في وثيقة للبيت الأبيض.



وأكدت وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" أنه "يجب أن ينتهي عصر الهجرة الجماعية"، مشيرة الى أن أمن الحدود هو أهم عنصر من عناصر الأمن القومي.



وأوضحت الوثيقة أنه "يجب أن نحمي بلادنا من الغزو، ليس من الهجرة غير المنضبطة فحسب، بل كذلك من التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمخدرات والتجسس والاتجار بالبشر".