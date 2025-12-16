غازي حمد: إسرائيل تلاعبت بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم تترك بندا منه إلا خرقته

تعقد القيادة المركزية الأميركية مؤتمرًا في العاصمة القطرية الدوحة اليوم بهدف بحث خطة لتشكيل قوة دولية تتولى مهام إرساء الاستقرار في قطاع غزة.



وقبيل الاجتماع، أشار للقيادي في حماس غازي حمد إلى أن إسرائيل تلاعبت بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم تترك بندا منه إلا خرقته، بينما أكد الوسطاء أن حماس لم ترتكب خرقًا واحدًا للاتفاق والتزمت به كاملًا، مؤكدًا أن حماس سلّمت الوسطاء والغرفة المشتركة لمتابعة الاتفاق تقارير مفصلة حول كل الخروقات وطالب الوسطاء التحرك لردع إسرائيل عن استمرار خروقاتها.