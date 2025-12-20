الأخبار
رئيس الوزراء الأسترالي: عزيمة اليهود في أستراليا لا تنكسر
أخبار دولية
2025-12-20 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الوزراء الأسترالي: عزيمة اليهود في أستراليا لا تنكسر
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن اليهود في بلده لديهم عزيمة "لا يمكن أن تنكسر" وذلك بعد حضوره مراسم تأبين في كنيس في سيدني لقتلى واقعة إطلاق النار العشوائي على احتفال بعيد الأنوار اليهودي (الحانوكا) على شاطئ بونداي يوم الأحد الماضي.
وقال ألبانيزي في تصريحات نقلها التلفزيون من العاصمة كانبيرا إن المراسم التي حضرها في الكنيس الكبير في سيدني مساء أمس الجمعة أظهرت أن "عزيمة المجتمع اليهودي في أستراليا لا يمكن أن تنكسر".
وتعهد ألبانيزي بتعزيز قوانين مكافحة الكراهية في أعقاب الواقعة.
ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط من منتقدين يقولون إن حكومته لا تفعل ما يكفي للتصدي لتصاعد معاداة السامية منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة.
وتعهدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني، أيضا بإقرار مجموعة من الإصلاحات تتضمن تشديد قوانين مكافحة الكراهية والحد من الأسلحة.
ووعدت بتقديم مشروع قانون يوم الاثنين المقبل يحظر عرض رموز وأعلام "المنظمات الإرهابية".
أخبار دولية
أنتوني ألبانيزي
اليهود
أستراليا
شاطئ بونداي
التالي
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
مسؤول أوكراني: المحادثات مع الوفدين الأميركي والأوروبي انتهت
السابق
