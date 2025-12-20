الأخبار
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا

أخبار دولية
2025-12-20 | 02:29
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا
مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية بالضربات الأميركية الليلية على سوريا

أسفرت الضربات الأميركية الليلية على مواقع في سوريا عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
     
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة" في دير الزور (شرق).

أخبار دولية

تنظيم الدولة الإسلامية

الضربات الأميركية

سوريا

