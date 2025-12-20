ترامب يعين قائدا للمارينز على رأس القيادة الأميركية لأميركا اللاتينية

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنرالا في قوات مشاة البحرية (مارينز) قائدا للقوات الأميركية لأميركا اللاتينية خلفا لأدميرال انتقد بحسب الصحافة الضربات على قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.



وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة في بيان على موقع البنتاغون، أن ترامب عين الجنرال في المارينز فرانسيس ل. دونوفان على رأس "القيادة الأميركية الجنوبية" (ساوثكوم) المسؤولة عن أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، وهو منصب يشرف على الانتشار العسكري الأميركي الجاري في بحر الكاريبي.



ودونوفان هو حاليا مساعد قائد العمليات الخاصة الأميركية، بحسب وزارة الدفاع، ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل أن يتولى مهامه الجديدة.



وسيخلف الأدميرال ألفين هولسي الذي أعلن في منتصف تشرين الأول أنه سيغادر منصبه في 12 كانون الأول "للتقاعد من البحرية".



وكشفت وسائل إعلام أميركية أنه أعرب عن تحفظات بشأن الضربات التي نفذها البنتاغون على قوارب في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.



واكتفى هولسي وهيغسيث بالإشارة إلى "التقاعد"، بعد عام فقط من تولي المنصب، على غرار العديد من القادة العسكريين الأميركيين الذين غادروا مناصبهم أو أُبعدوا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، من دون ذكر أي سبب لذلك.



وتنشر الولايات المتحدة منذ الصيف أسطولا بحريا ضخما في بحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، ونفذت عددا من الضربات على قوارب آتية من فنزويلا قالت إنها تشتبه بأنها تحمل مخدرات، فيما شكك خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولون في الولايات المتحدة في قانونية هذه العمليات.



ويلوح ترامب منذ أسابيع بتدخل بري في فنزويلا التي يترأسها نيكولاس مادورو.



وأبقى الرئيس الأميركي احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحا في مقابلة نشرت الجمعة، وذلك بعد تصعيد حملة الضغط الأميركية على كراكاس بفرض حصار نفطي.