أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة دورية لروسيا في بحر قزوين

أعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة هاجمت منصة نفط روسية تابعة لشركة لوك أويل في بحر قزوين وسفينة دورية عسكرية بالقرب من منصة.



وهذا الهجوم، الذي قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه وقع أمس الجمعة، هو حلقة في سلسلة من الضربات التي استهدفت البنية التحتية الروسية لاستخراج النفط في بحر قزوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه أول هجوم يعترف به الجيش الأوكراني رسميا.



وأعلن الجيش أن منصة حفر تابعة لمنصة فيلانوفسكي النفطية تضررت من جراء الهجوم. وتعرضت منصة النفط لهجومين آخرين على الأقل في كانون الأول.



وذكرت هيئة الأركان العامة أنه تم استهداف سفينة دورية عسكرية أيضا، ويجري تقييم مستوى الضرر.