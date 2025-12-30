الأخبار
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يشن غارة على ميناء المكلا
أخبار دولية
2025-12-30 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يشن غارة على ميناء المكلا
شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارة جوية محدودة استهدفت "دعما عسكريا خارجيا" في ميناء المكلا، وذلك بعد أيام من تحذيره للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، من تنفيذ تحركات عسكرية في محافظة حضرموت بشرق البلاد.
وأدى الهجوم الذي شنه الانفصاليون في وقت سابق من الشهر إلى مواجهة بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، ما جعل البلدين أقرب من أي وقت مضى من صراع شامل.
واليمن غارق في حرب أهلية منذ عام 2014.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات دخلتا ميناء المكلا يومي السبت والأحد "دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي".
ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف قوله إن الغارة على ميناء المكلا لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو أضرار جانبية.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلب التعليق على الضربة.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السعودية عن المالكي قوله إنه بناء على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا".
وقال مصدران لرويترز إن القصف استهدف الرصيف الذي أفرغت فيه حمولة السفينتين.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي. لكن موقف المجلس تحول وسعى للحصول على حكم ذاتي في الجنوب.
ومنذ عام 2022، كان جزءا من تحالف يسيطر على المناطق الجنوبية الخارجة عن سيطرة الحوثيين بموجب مبادرة لتقاسم السلطة مدعومة من الرياض.
وفي الوقت الحالي، تسيطر هذه القوات المدعومة من الإمارات على مساحات واسعة من الأراضي في الجنوب بالإضافة إلى محافظة حضرموت ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتقع حضرموت على الحدود مع السعودية وتربطهما علاقات ثقافية وتاريخية؛ فالعديد من الشخصيات السعودية البارزة تعود أصولها إلى المنطقة.
ويسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من البلاد، يتضمن العاصمة صنعاء، بعد أن أجبروا الحكومة المدعومة من السعودية على الفرار جنوبا.
وقال التحالف اليوم إنه سيواصل "منع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية".
أخبار دولية
تقوده
السعودية
اليمن
ميناء
المكلا
التالي
الجيش الأميركي: مقتل 2 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات
أكسيوس: ترامب وكبار مستشاريه طالبوا نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
السابق
