ترامب: أميركا قد تدعم شركات النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تدعم شركات النفط لتمكينها من إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا.



وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) أن مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهرًا.



في السياق، قال ترامب: "لن أحتاج إلى تدخل المشرعين لإعادة القوات الأميركية إلى فنزويلا".



وأشار الى أن "فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يومًا المقبلة".



وأكد ترامب أن "أميركا ليست في حرب مع فنزويلا".











