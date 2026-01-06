الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
ترامب: أميركا قد تدعم شركات النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا

أخبار دولية
2026-01-06 | 02:24
مشاهدات عالية
ترامب: أميركا قد تدعم شركات النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا
ترامب: أميركا قد تدعم شركات النفط لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تدعم شركات النفط لتمكينها من إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) أن مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهرًا.

في السياق، قال ترامب: "لن أحتاج إلى تدخل المشرعين لإعادة القوات الأميركية إلى فنزويلا".

وأشار الى أن "فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يومًا المقبلة".

وأكد ترامب أن "أميركا ليست في حرب مع فنزويلا".





