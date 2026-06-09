إيران تقول إنه تم سحب حصتها من تذاكر كأس العالم قبل انطلاق البطولة بأيام

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن حصته من تذاكر كأس العالم قد سُحبت قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في العالم، مما ترك الجماهير التي وضعت خططا للسفر بالفعل غير قادرة على حضور مباريات منتخبها.



وأضاف الاتحاد في بيان: "هذا رغم أن عدد من مشجعي كرة القدم الإيرانيين، بناء على الإجراءات المعلنة رسميا، قد وضعوا بالفعل الخطط اللازمة لحضور المباريات".