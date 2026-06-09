الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا توجد حاليا أي خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يواصلان الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.



وشارك ويتكوف وكوشنر في السابق في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، التي توقفت في شباط بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.



وأشار بيسكوف أيضا إلى أنه لم يجر تحديد مواعيد لزيارتهما المقبلة إلى روسيا.