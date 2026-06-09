التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن مقتل عسكريين اثنين بضربات إسرائيلية الاثنين

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل اثنين على الأقل من عناصر قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش في غارات إسرائيلية الاثنين، أثناء الهجمات المتبادلة التي أعلن الطرفان بعد ذلك وقفها.



وقال التلفزيون الرسمي إن العكسريَين قتلا "أثناء تأديتهما واجبهما في الدفاع عن أجواء البلاد خلال عدوان الكيان الصهيوني يوم أمس الاثنين".