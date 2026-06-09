إيطاليا تندد بتصريحات بن غفير بعد إطلاق تحقيق بحقه على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة



نددت إيطاليا الثلاثاء بتصريحات أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير اعتُبرت مسيئة بحقها، عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق بشأنه على خلفية معاملة إسرائيل لنشطاء "أسطول الصمود" الداعم لغزة.



ويخضع بن غفير للتحقيق بتهم "جرائم حرب" و"تعذيب" مفترضة، بعد أن اتهم ناشطون من "أسطول الصمود" السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم خلال احتجازهم الشهر الماضي، وفق وسائل إعلام إيطالية.



وكتب بن غفير في منشور عبر منصة اكس الاثنين "لقد أصبحت دولة الحذاء دولة الصندال"، في إشارة ساخرة إلى الشكل الجغرافي لخريطة إيطاليا والذي غالبا ما يتم تشبيهه بشكل الحذاء.



وقال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني أمام جلسة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، إن هذه التصريحات "غير مقبولة... ولا تليق بوزير"، وتُظهر "المستوى السياسي والأخلاقي لديه".



وقال تاجاني "أعجز عن التعليق عما قاله أمس عن إيطاليا، بعد أن علم أنه يخضع للتحقيق من النيابة العامة".



وفي 18 أيار احتجزت إسرائيل أكثر من 430 ناشطا من دول مختلفة بعد اعتراضهم في المياه الدولية، خلال محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.



وأثار بن غفير غضبا واسعا بنشره مقطع فيديو يُظهر النشطاء راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.



وقال تاجاني إن روما "ستواصل الضغط" على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير، مضيفا أن "عددا كبيرا من الدول" تؤيد ذلك.



وفتح القضاء الفرنسي الجمعة تحقيقا في شبهات "تعذيب" و"جرائم حرب" بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن "أسطول الصمود"، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

