فرنسا تمنع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي "يروج بنشاط لضم الضفة الغربية" المحتلة ويدعو إلى "إعادة استيطان غزة"، من دخول الأراضي الفرنسية.



و;at الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس، أنه تم أيضا منع "أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا" من دخول البلاد، منددا بـ"سياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين".



وكانت فرنسا قد منعت كذلك في أيار، وزير الأمن القومي الإٍسرائيلي إيتمار بن غفير، المنتمي بدوره الى اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.