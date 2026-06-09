اقتراح بحظر دخول الجنود الروس إلى الاتحاد الأوروبي



يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء.



وتشمل الحزمة المقترحة، وهي الـ21 التي تستهدف روسيا منذ غزو أوكرانيا في 2022، الإبقاء على السقف المفروض على سعر النفط الروسي واستهداف منصات العملات المشفّرة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات.



وقالت فون دير لايين "تواصل عقوباتنا التأثير بشدّة.. إنها تضعف الأسس الاقتصادية لمجهود روسيا الحربي".



وذكرت رئيسة المفوضية أن قرار حظر دخول المقاتلين الروس يهدف لضمان "بقاء أوروبا غير متاحة لأي شخص خدم ضمن القوات المسلّحة الروسية منذ بداية الحرب".



ويتمثّل الهدف الرئيسي للإجراءات الأخيرة بإبقاء الإيرادات الروسية من صادراتها النفطية العالمية منخفضة في ظل ارتفاع الأسعار على وقع حرب الشرق الأوسط.



وتسعى بروكسل لإبقاء سقف سعر الخام الروسي عند المستوى الحالي البالغ حوالى 44 دولارا حتى كانون الثاني لمنع الكرملين من الاستفادة من ارتفاع الأسعار.



وقالت فون دير لايين إن من شأن ذلك أن "يمنح أسواق النفط الوقت لتستقر، مع إبقاء الضغط على إيرادات روسيا".