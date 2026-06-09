لندن تدعو الشركات البريطانية إلى وقف كامل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر الثلاثاء.



وقالت الوزيرة أمام البرلمان: "لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها: إذا كنت مواطنا بريطانيا أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".



وأضافت: "نعتقد أنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه "تبدو جوفاء" في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.