المفاوضون القطريون يغادرون طهران بعد محادثات بشأن الحرب في الشرق الأوسط

غادر المفاوضون القطريون طهران الخميس، بعدما توجهوا إليها الأربعاء في محاولة لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفاد دبلوماسي مطّلع على المحادثات وكالة فرانس برس.



وقال الدبلوماسي مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنّ "الوفد القطري غادر طهران هذا الصباح بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، أُجريت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، واستمرّت حتى الساعات الأولى من اليوم".

