وزارة الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"

دانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت الجمهورية الإسلامية خلال الليل، معتبرة أنّها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ حوالى شهرين "بلا معنى عمليا".



واعتبرت الوزارة في بيان، أنّ "الهجمات غير القانونية والإجرامية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب... بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا".



ولفتت الى أنّ "المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة".