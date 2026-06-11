ثلاثة جرحى جراء الضربات الأميركية الليلية على إيران

أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح في محافظة طهران جراء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ليلا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس خدمة الطوارئ في محافظة طهران محمد إسماعيل توكلي، أنّ "ثلاثة أشخاص أُصيبوا في حوادث مرتبطة بالهجمات الأميركية الوحشية على محافظة طهران".وتركّزت الضربات إلى حد كبير على جنوب إيران، لكن الحرس الثوري قال إنّ مواقع أخرى بالقرب من العاصمة تعرّضت لهجمات، بما في ذلك كرج ونزار آباد وبيشفا.