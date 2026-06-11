السعودية تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

نددت السعودية بـ"الاعتداءات الايرانية" على كل من الأردن والبحرين والكويت، داعية الى استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. وأشادت بالدور القطري دعما لها.



ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إلى "التهدئة وتجنب التصعيد (...) واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها جمهورية باكستان (...) وما رافقها من جهود لدولة قطر".

