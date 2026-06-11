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تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة

أخبار دولية
2026-06-11 | 06:04
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تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
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تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة

أعلنت وزارة الخارجية السورية فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خُصّصت لذلك على تطبيق تلغرام.
     
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سانا الرسمية، إنّها بدأت بإجراء "تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها". 
     
وتشمل هذه الوثائق خصوصا مراسلات رسمية بين السفارات ومعلومات متعلّقة بالوافدين السوريين ورواتب موظفين.
     
ونُشرت الوثائق التي يتصل معظمها بالفترة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، على قناة تلغرام تحت عنوان "تسريبات الخارجية السورية". 
     
وأكدت وزارة الخارجية أنّ "أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية"، مشيرة الى أنّها "ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها".
     
 

أخبار دولية

تحقيق

هجوم إلكتروني

الخارجية السورية

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