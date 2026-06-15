الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الذهب يرتفع بعد توصل أميركا وإيران إلى اتفاق سلام

أخبار دولية
2026-06-15 | 00:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الذهب يرتفع بعد توصل أميركا وإيران إلى اتفاق سلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الذهب يرتفع بعد توصل أميركا وإيران إلى اتفاق سلام

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من حزيران. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 2.5 بالمئة إلى 4344.80 دولار.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "انخفاض أسعار النفط ونزول الدولار بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز يساعدان في تهدئة توقعات التضخم."

وأضاف "يوفر هذا المزيج للمعدن النفيس أفضل دعم شهده في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن استمراره سيعتمد على مدى صمود اتفاق السلام."

وكانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط.

وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 48 بالمئة أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة بحلول كانون الأول بعد اتفاق السلام، انخفاضا من 69 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1773.70 دولار كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.
 

اقتصاد

أخبار دولية

يرتفع

أميركا

وإيران

اتفاق

LBCI التالي
شركات شحن يابانية تترقب إزالة الألغام من مضيق هرمز للسماح لسفنها بالعبور
أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:23

باكستان تعلن توصل أميركا وإيران إلى اتفاق سلام

LBCI
أخبار دولية
2026-04-12

ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد فشل محادثات السلام بين أميركا وإيران

LBCI
أخبار دولية
2026-05-22

قرقاش: احتمال توصل أميركا وإيران لاتفاق 50%

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-30

رويترز: الذهب يرتفع بحوالي 1% ليصل سعر الأونصة إلى 4535 دولار في معاملات اليوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:19

التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:07

وزير الخارجية الألماني: يجب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون أي قيود

LBCI
أخبار دولية
02:33

بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله

LBCI
أخبار دولية
02:11

فون دير لاين: لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-02-18

"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-26

الموقف الإسرائيليّ من التطورات مع إيران على طاولة الكابينيت…

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-14

بلومبرغ عن مصادر: واشنطن وطهران تدرسان إجراء مفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
00:03

ترامب لنيويورك تايمز: قرار مهاجمة إيران أواخر شباط وفرض حصار بحري لاحقا أعاد تشكيل الشرق الأوسط بما يصب في مصلحة أميركا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
03:19

التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان

LBCI
رياضة
14:10

المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة

LBCI
حال الطقس
13:50

طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:48

فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة

LBCI
رياضة
13:44

اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سويسرا عند مفترق طرق: 10 ملايين نسمة أو مواجهة مع أوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:03

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
06:16

مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:04

القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت

LBCI
أمن وقضاء
00:30

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

LBCI
خبر عاجل
23:42

أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
12:19

مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً

LBCI
خبر عاجل
14:46

وكالة تسنيم للأنباء: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
11:02

ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More