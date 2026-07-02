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مصادر أمنية عراقية لرويترز: مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرق أربيل

أخبار دولية
2026-07-02 | 00:37
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مصادر أمنية عراقية لرويترز: مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرق أربيل
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مصادر أمنية عراقية لرويترز: مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرق أربيل

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في قضاء كوسنجق شرق أربيل، مما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر.

ولم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

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