اسلام آباد تعلن مشاركة رئيس الوزراء شهباز شريف في تشييع خامنئي

يشارك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هذا الأسبوع في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية.



وقال طاهر أندرابي للصحافيين إن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيزور إيران وتركيا بين 3 و5 تموز... سيتوجه أولا إلى إيران للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى".