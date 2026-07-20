الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف عسكرية أميركية في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أميركية في الكويت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وجاء في بيان للحرس الثوري نقلته الوكالة أن قواته "دمرت منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للعدو الأميركي بالكامل عبر هجوم بطائرات مسيّرة. كما استهدفت في هجوم آخر مستودعا لمعدات وقطع الطيران وحظيرة لطائرات أم كيو-9 الأميركية المسيرة في قاعدة علي السالم، ما أسفر عن اشتعال النيران في عدد من الطائرات المسيّرة".