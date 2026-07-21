ترامب: أجريت "محادثة جيدة جدا" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، مشيرًا إلى أنه سيلتقي به "في المستقبل القريب".