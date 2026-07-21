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وزير النفط العراقي: اتفاقات الطاقة الأميركية بقيمة نحو 200 مليار دولار
أخبار دولية
2026-07-21 | 16:35
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وزير النفط العراقي: اتفاقات الطاقة الأميركية بقيمة نحو 200 مليار دولار
أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد أن قيمة الاتفاقات الموقعة بين وزارة النفط وشركات أميركية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة تقدر بنحو 200 مليار دولار.
وفي مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي، ذكر الوزير أن هذه الاتفاقات ستضيف طاقة إنتاجية كبيرة للنفط وستزيد الاستثمارات في مشروعات الغاز المصاحب.
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