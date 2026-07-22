بلغاريا تسمح للولايات المتحدة بنشر طائرات تزوّد بالوقود

صوّت البرلمان البلغاري لصالح السماح للولايات المتحدة بنشر طائرات التزوّد بالوقود جوا في البلاد، في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الهجمات العسكرية على إيران.



وتقدّمت الإدارة الأميركية بالطلب الجمعة ووافق عليه البرلمان بـ136 صوتا فيما رفضه 13 نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.



ويأتي الاتفاق بعدما وجّه ترامب انتقادات حادة إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، متهما إياهم بعدم مساعدة الولايات المتحدة في الحرب التي بدأت عندما شنت مع إسرائيل هجوما على إيران في شباط.



وستسمح بلغاريا بنشر ما يصل إلى ثماني طائرات تزويد بالوقود من طراز "كيه سي-135" (KC-135) بالإضافة إلى ما يصل إلى 250 عسكريا يتولون مهمة دعم العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.



وسيتمركز هؤلاء في قاعدة بيزمر الجوية في جنوب شرق البلاد من 24 تموز حتى الأول من تشرين الأول 2026.



ويتيح اتفاق دفاعي بين بلغاريا والولايات المتحدة يعود إلى العام 2006 للقوات الأميركية الوصول إلى منشآت عسكرية بلغارية عدة بينها بيزمر.



وحذّرت طهران الثلاثاء من أن الخطوة ستجعل بلغاريا "شريكة للمعتدين والمجرمين".



من جهته، أكد رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف أن الأراضي البلغارية لن تُستخدم لشن هجمات على إيران.



وأوضح أن "طائرات التزوّد بالوقود هذه ستستخدم حصرا لمهام لوجستية وللتزوّد بالوقود أثناء التحليق خارج المجال الجوي البلغاري".