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ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في هرمز

أخبار دولية
2026-07-22 | 10:34
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ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في هرمز
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ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في هرمز

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الأربعاء بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور هرمز، في تصعيد جديد للتجاذب بشأن السيطرة على هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة.
     
وبات هرمز ورقة أساسية في الصراع في الشرق الأوسط. فبعدما أغلقته إيران خلال الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير، تصرّ على التحكم بحركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه واشنطن ودول في الخليج.
     
وشكّل التباين حول هذا المضيق، شرارة استئناف الأعمال الحربية في السابع من تموز، بعد أسابيع من توقيع مذكرة تفاهم في منتصف حزيران/يونيو.
     
وكتب ترامب على منصات التواصل "في أي وقت تطلق فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ، أو قذيفة صاروخية، أو طائرة مسيّرة، أو أي وسيلة أو سلاح آخر... ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء".
     
وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ ضربات "لليلة الحادية عشرة على التوالي"، استهدفت "مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية"، بهدف "تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز".
     
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع ضربات في أنحاء متفرقة بما في ذلك مدينة بوشهر الساحلية في جنوب البلاد، حيث المحطة الوحيدة للطاقة النووية في الجمهورية الإسلامية.
     
وكان التلفزيون الرسمي أفاد صباح الأربعاء عبر تلغرام بسماع "نشاط للدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمال شرقها"، من دون تقديم تفاصيل.
     
وبقيت طهران في منأى عن الهجمات منذ استئناف الأعمال الحربية. وتركزت الضربات الأميركية على جنوب إيران والجزر الواقعة في مضيق هرمز.
     
وأفادت وكالة تسنيم بعد ظهر الأربعاء بأن ضربة أميركية استهدفت جزيرة لارك.وقالت "عند الساعة 14,48 استُهدفت جزيرة لارك في الجنوب بصاروخ أميركي".
     
وتردّ إيران بشنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات تتركز على البحرين والكويت والأردن، قائلة إنها تستهدف قواعد ومنشآت تستخدمها واشنطن. 
     
وأعلن الجيش البحريني الأربعاء أنه تصدّى لهجمات إيرانية، فيما سمعت مراسلة وكالة فرانس برس في المنامة صوت انفجار عقب إطلاق صافرات الإنذار.
     
وتزامنا مع ذلك، أصدرت هيئة الدفاع المدني في السعودية إنذارا بوجود خطر في مدينة الدمام الشرقية القريبة من البحرين، قبل أن ترفعه بعد دقائق.
     
كما أعلن الجيش الكويتي الأربعاء التصدي لطائرات مسيّرة مصدرها إيران.
     
وقال الجيش الأردني الأربعاء إنه أسقط أربعة صواريخ بينما سقط آخران في منطقتين نائيتين، وأسقط أربع طائرات مسيرة، دون وقوع اصابات أو أضرار.
     
ومع تكرار استهداف الأردن في الآونة الأخيرة، نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق المملكة.

أخبار دولية

منشآت

مدنية

إيرانية

استهداف

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