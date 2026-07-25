غوتيريش يناشد في دمشق المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا "في هذه اللحظة المحورية"

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا، خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة بالرئيس بشار الأسد عام 2024.وقال على منصة إكس "وصلتُ للتو إلى دمشق في زيارة تضامن. رسالتي واضحة: الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المحورية، وأناشد المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لدعم الشعب السوري".