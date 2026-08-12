شركة الكهرباء الليبية: هجوم على محطة تحويل بالزاوية أدى لانقطاع واسع للتيار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم الأربعاء أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي في مناطق واسعة بجنوب المدينة.



وقالت في بيان "تعرضت محطة التحويل 30/11 ك.ف جنوب الزاوية لاستهداف أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة، ما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب مدينة الزاوية".



وأضافت الشركة أن "الاعتداءات والاختلالات الأمنية التي شهدتها مدينة الزاوية خلال الفترة الماضية انعكست بصورة مباشرة على قطاع الكهرباء، وتسببت في أضرار جسيمة لعدد من منشآت ومكونات الشبكة، إلى جانب تأثيرها المباشر على برامج الصيانة والعمرة الجسيمة لوحدات الإنتاج بمحطة كهرباء الزاوية".