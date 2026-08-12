الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: طائرتي بعد التبديل السري في تركيا كانت في خطر أكبر

أخبار دولية
2026-08-12 | 00:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: طائرتي بعد التبديل السري في تركيا كانت في خطر أكبر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ترامب: طائرتي بعد التبديل السري في تركيا كانت في خطر أكبر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه استقل الشهر الماضي طائرة بديلة سرا في تركيا بناء على توجيهات من جهاز الخدمة السرية الأميركي، لكنه رأى أن الطائرة التي سافر عليها في النهاية كانت أكثر عرضة للخطر من طائرة الرئاسة (إير فورس وان).

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه عقب قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، نقل ترامب من طائرة الرئاسة إلى طائرة عسكرية على متن شاحنة لنقل الطعام، في عملية تمويه غير معتادة نجمت عن تهديد إيراني باغتياله.

ولم يكشف البيت الأبيض عن هذا التبديل، وظل الأمر سرا حتى نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عنه لأول مرة يوم الاثنين. وتساءل بعض المعلقين في وسائل الإعلام عما إذا كانت هذه العملية قد عرضت مساعدي ترامب والصحفيين المسافرين معه للخطر على متن الطائرة التي كان يفترض أنها تقل الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء "أعتقد في الواقع أن الطائرة التي استقللتها كانت معرضة لخطر أكبر... لأنها الطائرة التي أعتقد أنهم كانوا سيستهدفونها على الأرجح".

وبعد يوم من انتشار صور ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تصور ترامب وهو يختبئ في شاحنة نقل الطعام، أشار الرئيس الذي يهتم بصورته العامة، والذي غالبا ما يروج لصور معدلة على الإنترنت تظهره قائدا جريئا وشجاعا، إلى أنه كان يتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس.

وقال ترامب "الأمر متروك لجهاز الخدمة السرية وحده. أنا أتبع فقط ما يرغبون في فعله... إذا أنا أتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش".

وأضاف ترامب "أعتقد أنه كان هناك تهديد ما. لم أسأل كثيرا عن الأمر. فأنا أتلقى الكثير من التهديدات".

وقال البيت الأبيض حينها إن الرئيس سيسافر على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) من تركيا إلى بريطانيا. لكن بعد لحظات من صعود ترامب إلى الطائرة، غادرها سرا عبر شاحنة نقل الطعام وصعد على متن طائرة أخرى متجهة إلى بريطانيا، حسبما ذكرت واشنطن بوست يوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها.

وخلال توجهه إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، استقل ترامب طائرة الرئاسة المقدمة من قطر والتي تم إدخال تعديلات عليها، لكن جرى الإعلان بشكل مفاجئ أنه سيستقل طائرة رئاسية أقدم عند مغادرته البلاد، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مدى أمان الطائرة الجديدة.

وكانت الرحلة إلى قمة حلف شمال الأطلسي هي أول رحلة دولية للطائرة الجديدة، التي أثارت عمليات تحديثها السريعة تساؤلات حول تكلفتها وأمنها. وجاءت الرحلة في وقت تصاعدت فيه حدة الأعمال القتالية مع إيران، الواقعة على الحدود مع تركيا.

أخبار دولية

طائرتي

التبديل

السري

تركيا

LBCI التالي
مسؤول نقلا عن البنتاغون: العمليات الأميركية قتلت 153 مدنيا في 2025
شركة الكهرباء الليبية: هجوم على محطة تحويل بالزاوية أدى لانقطاع واسع للتيار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-11

واشنطن بوست: ترامب غادر تركيا على متن رحلة سرية بسبب تهديد إيراني

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-24

ترامب ردا على سؤال بشأن تزويد تركيا بطائرات مقاتلة: ربما نقوم بشيء ما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-20

إحباط في الجيش الإسرائيلي بعد مقتل نائب قائد سرية في قوزح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-29

ماذا يتضمن الملحق الأمني السري بين لبنان وإسرائيل الذي كُشف عنه؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:26

وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران

LBCI
أخبار دولية
03:15

باكستان تعلن مقتل ثلاثة من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
03:14

روسيا: إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا

LBCI
أخبار دولية
02:57

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليوني يورو مساعدات لكولومبيا بعد الزلزال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-25

البيان الوزاري المشترك لدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية: الوزراء رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
04:21

بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب

LBCI
أخبار دولية
2026-01-30

توم براك يصف الاتفاق بين دمشق والأكراد بأنه "محطة تاريخية"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-05

الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2% إلى 4153.69 دولار للأوقية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:52

النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
16:10

نقاش حاد ومشادات كلامية... انتهاء اليوم الأول من الجلسة التشريعية من دون إقرارِ قانون العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
14:10

جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أمن الطيران بخطر....وهذه هي خارطة طريق الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تلة علي الطاهر: عين إسرائيل عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إقرار إقتراحِ القانون المتعلق بإلغاء عقوبةِ الإعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وزير العدل للـLBCI: إلغاء عقوبة الإعدام أساسيّ للمستقبل ولا ربط له بالعفو العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:05

غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
15:35

بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه

LBCI
فنّ
05:14

بعد سنوات على انفصالها عن قصي خولي... مديحة الحمداني تعلن زواجها: "لاخترتُه في كلّ مرّة"

LBCI
أخبار لبنان
16:01

بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:19

عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
09:59

المكتب الإعلامي لوزيرة التربية: قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويات كرامي... والملف لم يعد بعهدة الوزارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More