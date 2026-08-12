مسؤول نقلا عن البنتاغون: العمليات الأميركية قتلت 153 مدنيا في 2025

أعلن مسؤول أميركي نقلا عن تقييمات لوزارة الدفاع (البنتاغون) أن العمليات العسكرية الأميركية في عام 2025 أسفرت عن مقتل 153 مدنيا وإصابة 243 آخرين.



ويأتي هذا مقابل تقييم للبنتاغون أفاد بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء العمليات العسكرية الأميركية في عام 2024.