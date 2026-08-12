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الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليوني يورو مساعدات لكولومبيا بعد الزلزال
أخبار دولية
2026-08-12 | 02:57
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الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليوني يورو مساعدات لكولومبيا بعد الزلزال
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات بقيمة مليوني يورو (2.3 مليون دولار) للسكان المتضررين جراء الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع في كولومبيا.
وكتبت فون دير لاين على منصة إكس: "مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لكولومبيا بكل ما في وسعه. ونخصص مليوني يورو لدعم السكان المحليين في المناطق الأكثر تضررا".
والزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات، هو الأكثر تدميرا في كولومبيا هذا القرن وأودى بحياة ما لا يقل عن 250 شخصا.
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي
مساعدات
كولومبيا
الزلزال
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