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روسيا: إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا

أخبار دولية
2026-08-12 | 03:14
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روسيا: إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا
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روسيا: إسقاط 502 مسيرة أوكرانية واستهداف ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنها اعترضت ودمرت 502 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل، وأنها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا، قالت إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة ما أعلنته الوزارة.

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