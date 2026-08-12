بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية كإجراء انتقامي

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يُشتبه في أنها جزء من "الأسطول الشبح" الروسي.



وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: "سنُضطر للرد بالمثل"، مضيفا: "سنتحرك حيثما نرى نحن ذلك ضروريا ومناسبا، في أي مكان".



وقد اعترضت دول أوروبية في الأشهر الأخيرة سفنا يُعتقد أنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي المعروف بـ"الأسطول الشبح" الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.