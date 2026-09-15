هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار

نقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء عن مصدر وصفته بالموثوق أن سفينة تعرضت للإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في مضيق هرمز أمس الاثنين.



وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو تأثيرات بيئية، وأن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة.

