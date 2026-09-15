أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار

أخبار دولية
2026-09-15 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز أمس دون أضرار

نقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء عن مصدر وصفته بالموثوق أن سفينة تعرضت للإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في مضيق هرمز أمس الاثنين.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو تأثيرات بيئية، وأن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة.

أخبار دولية

بحرية

بريطانية:

سفينة

لإصابة

بمقذوف

أضرار

LBCI التالي
الدفاع المدني السعودي أطلق إنذارات لوقت قصير تحذيرا من "خطر" في مكة وجدة والطائف
الرئيس التنفيذي للعمانية للغاز الطبيعي المسال: أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-17

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز مما تسبب في أضرار بغرفة المحرّكات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم

LBCI
أخبار دولية
2026-09-01

هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بثلاثة "مقذوفات غير محددة" في مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-12

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-14

هيئة بحرية بريطانية: أضرار طفيفة ولا إصابات ولا تقارير عن آثار بيئية إثر تعرّض ناقلة لهجوم بمركبة مسيرة في أثناء عبورها مضيق هرمز أمس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:56

مجلس الأمن الدولي يجتمع الثلاثاء لبحث التطورات في باب المندب

LBCI
أخبار دولية
06:44

الكرملين يرحب بمقترح ترامب لوقف الهجمات على منشآت الطاقة

LBCI
أخبار دولية
06:41

وزير الخارجية الإيراني يزور الصين الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
06:39

الدفاع المدني السعودي أطلق إنذارات لوقت قصير تحذيرا من "خطر" في مكة وجدة والطائف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-03-07

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-15

الأب الهاشم: ملف لبنان كان واحدا من بين المواضيع التي حضرت في لقاء البابا لاوون مع روبيو

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

غارة اسرائيلية على مجدل سلم

LBCI
اقتصاد
2026-05-12

أبو شقرا: تراجع الطلب على البنزين بنسبة تقارب 35% وعلى المازوت بنحو 50%

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:07

الـLBCI تواكب جولة السفير الاميركي ميشال عيسى في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:29

اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"رصيف الصمود" حدّاثا... هذه قصّته

LBCI
أخبار دولية
13:23

التجارة بين الإمارات وإيران في زمن الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعد تلة علي الطاهر... الجيش الإسرائيلي يضع بلدة المنصوري في مرمى عملياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الحكومة في مرمى النواب... والثقة محمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مرضى السرطان… هل أدويتكم آمنة وفعّالة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:52

تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين

LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
08:38

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
16:23

عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني

LBCI
فنّ
08:56

مجهولان يقتحمان مبنى ألين لحود في الأشرفية... والفنانة تحذّر: "الفلتان مستمرّ!" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
07:29

معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟

LBCI
أمن وقضاء
11:33

14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More