الدفاع المدني السعودي أطلق إنذارات لوقت قصير تحذيرا من "خطر" في مكة وجدة والطائف

أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات "للتحذير من خطر" في محافظتي جدة والطائف، وأيضا في مدينة مكة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، قبل رفعها سريعا، في ظل تعرض جنوب المملكة لسلسلة هجمات من الحوثيين في اليمن.



وقال الدفاع المدني على منصة إكس إنه "تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ... للتحذير من خطر" في مدينة مكة ومحافظتي جدة والطائف، ليعلن بعد دقائق زوال الخطر.