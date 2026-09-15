وزير الخارجية الإيراني يزور الصين الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور بكين هذا الأسبوع ويلتقي نظيره وانغ يي.



وأوضحت الوزارة أن عراقجي ووانغ اللذين التقيا على هامش قمة مجموعة "بريكس" في نيودلهي الأسبوع الفائت، سيجريان محادثات الأربعاء في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأميركية المتواصلة منذ انطلاقها بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في شباط.



وسيحظى موضوع الحرب مع إيران بمتابعة دقيقة خلال اجتماع واشنطن، إلى جانب قضايا شائكة أخرى تتراوح بين التجارة والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

