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الكرملين يرحب بمقترح ترامب لوقف الهجمات على منشآت الطاقة
أخبار دولية
2026-09-15 | 06:44
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الكرملين يرحب بمقترح ترامب لوقف الهجمات على منشآت الطاقة
أعلن الكرملين أنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات "غير القانونية" المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة لكل منهما.
أخبار دولية
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