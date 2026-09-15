ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة الثلاثاء، بحسب قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الحكومة المصرية ووزارة الخارجية السعودية، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب.



وأوردت قناة القاهرة الإخبارية أن"ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية"، فيما أعلنت الرياض وصول بن سلمان "في زيارة عمل وفي مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس المصري".

