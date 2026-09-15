الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص نزحوا في اليمن بسبب القتال

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 100 ألف شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، والتي سيطر خلالها الحوثيون على الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب.



وأفادت المفوضية بأن "التصعيد السريع للأعمال القتالية على طول الساحل الغربي لليمن تسبب بنزوح أكثر من 100 ألف شخص داخل البلاد، ودفع آلاف الآخرين للبحث عن ملجأ في جيبوتي، على الطرف الآخر من مضيق باب المندب".