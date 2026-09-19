11 قتيلا بانفجار في موقع عسكري بشرق سوريا

قُتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع الجمعة في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.



وأفادت الوزارة بـ"تشييع 11 من عناصرها، ارتقوا نتيجة انفجار في أحد مواقع الجيش العربي السوري بمنطقة عياش غربي دير الزور" الجمعة.



وسبق أن شهدت مستودعات أسلحة في سوريا انفجارات عدة مجهولة المصدر، بينها انفجار وقع في شمال غرب البلاد في التاسع من أيلول وأسفر عن مقتل 14 شخصا.