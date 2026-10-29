ارتفاع حصيلة اصطدام قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا

قتل ما لا يقل عن 74 شخصا في اصطدام قطارين سريعين الأربعاء في إسبانيا، وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها اليوم لجنة التحقيق في حوادث السكك الحديد التابعة لوزارة النقل.



وكانت حصيلة سابقة أوردتها سلطات إقليم كاستيا لا مانشا حيث وقع الحادث، أشارت إلى مقتل 69 شخصا.