زيلينسكي: معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لهجمات جديدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على أوكرانيا، وحث الولايات المتحدة والدول الأخرى على أخذ ذلك في الاعتبار، إذ تعتمد إمدادات أنظمة الدفاع الجوي على قراراتها.



وقال زيلينسكي في خطاب مصور مساء أمس الاثنين: "تمتلك أجهزتنا الاستخباراتية معلومات عن استعدادات الروس لشن هجمات جديدة"، دون أن يحدد إطارا زمنيا لأي هجمات جديدة.



ودعا زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى زيادة إمدادات أسلحة الدفاع الجوي، وقال أمس الاثنين إن ضمان توفر إمدادات جاهزة يعني حرمان موسكو من فرصة "إظهار ازدراءها للدبلوماسية وحياة البشر".



وقال: "من المهم أن تؤخذ مثل هذه الإشارات في الاعتبار أيضا في الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى التي تؤثر قراراتها على توريد أنظمة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية لحماية مدننا وبنيتنا التحتية".



وأعرب زيلينسكي عن ارتياحه للدعم الذي قال إنه لاحظه خلال اجتماع عقد أمس للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن هذا يدل على أن أوكرانيا تستحق مكانا في الحلف.





وصرح زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر بأن المفاوضين الأمريكيين طرحوا فكرة انسحاب أوكرانيا المحتمل من منطقة دونباس في شرق البلاد مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.





