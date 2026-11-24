بولندا: طائرة روسية مسيرة انتهكت مجالنا الجوي لفترة وجيزة

ذكرت القوات المسلحة البولندية في بيان عبر منصة إكس أن طائرة روسية مسيرة انتهكت المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة خلال الهجوم الليلي الذي شنته موسكو على غرب أوكرانيا.



وأفاد البيان بأن أمرا صدر بإسقاط المركبة ولكن بعد أن غيرت مسارها متجهة شرقا، "ومع الأخذ في الاعتبار التهديد المحتمل على المدنيين والعواقب المحتملة لإسقاط المركبة"، تقرر عدم استخدام الأسلحة.



