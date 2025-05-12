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البطل اللبناني عامر عبدالنبي يتوج بالميدالية الذهبية في مصر ويتأهل لبطولة روسيا العالمية

2025-05-12 | 09:32
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البطل اللبناني عامر عبدالنبي يتوج بالميدالية الذهبية في مصر ويتأهل لبطولة روسيا العالمية

في إنجاز رياضي مشرّف، تُوّج البطل اللبناني عامر عبد النبي بالميدالية الذهبية في منافسات لعبة MFP، وذلك بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية التي أُقيمت في جمهورية مصر العربية.

وتُعد منظمة MFP منظمة دولية روسية مرموقة في مجال الرياضات القتالية، وقد سجّل عبد النبي اسمه في سجل الإنجازات كونه أول لبناني يشارك رسميًا ضمن هذه المنظمة العالمية.
 
وبفضل أدائه المتألق، تأهل عبد النبي للمنافسة على الحزام الذهبي في البطولة العالمية المرتقبة التي ستقام في روسيا، حيث سيرفع علم لبنان في محفل دولي رفيع المستوى.

وفي تصريح له عقب فوزه، أهدى عامر عبد النبي هذا الإنجاز إلى وطنه لبنان، وإلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى معالي وزير الشباب والرياضة، معربًا عن اعتزازه بتمثيل بلده على الساحة الدولية.
 
كما تقدّم بالشكر لشركة XXL على دعمها المتواصل، وخصّ بالشكر أيضًا الإعلامي زاريه باريكيان تقديرًا لجهوده الكبيرة ودعمه الدائم لنادي TMTLEBANON، الذي ينتمي إليه عبد النبي.

هذا وشهدت البطولة تألقًا عربيًا لافتًا، حيث برز البطل الأردني محمد مهدي عوض الله كأول محترف أردني في منظمة MFP، مؤكدًا الحضور العربي المتصاعد في هذه الرياضة.
 
كما حصل كل من جواد الزغبي وشربل أبو ضاهر على المركز الثاني، في مشاركة مشرفة تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة اللبنانية.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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