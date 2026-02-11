الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

اتفاق بين ويفا وريال مدريد لتسوية خلافاتهما القانونية بشأن مشروع سوبر ليغ

2026-02-11 | 10:29
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتفاق بين ويفا وريال مدريد لتسوية خلافاتهما القانونية بشأن مشروع سوبر ليغ

اختتمت فصول قضية دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم مع إعلان ريال مدريد، آخر ناد متمسّك بالمشروع الانفصالي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء توصلهما إلى اتفاق يساعد في حل نزاعهما القانوني.

وكان ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريس الذي دافع بلا كلل عن فكرة السوبر ليغ، إلى جانب الجهة المروّجة للمشروع "أيه22 سبورتس مانجمنت" (A22 Sports Management)، يطالبان بتعويضات قدرها 4 مليارات دولار من ويفا بعد انهيار المشروع.

وجاء في بيان مشترك نشره ريال مدريد وويفا: "توصل ويفا ورابطة الأندية الأوروبية (الهيئة الوحيدة المستقلة التي تمثّل أندية كرة القدم في أوروبا)، ونادي ريال مدريد إلى اتفاق من أجل مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية".

وأضاف البيان "سيسمح هذا الاتفاق المبدئي أيضا بحل النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها".

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن السبت الماضي انسحابه رسميا من دوري السوبر ليغ الأوروبي، المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث ثورة في كرة القدم الأوروبية والذي كان يحظى أيضا بدعم علني من غريمه المحلي ريال مدريد.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر عدة من قرار محكمة الاستئناف في مدريد الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي (ويفا) "أساء استخدام السلطة" بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021.

وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا، قال في تشرين الأول الماضي إن النادي الكاتالوني يرغب في إعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي (ويفا)، مبتعدا عن المشروع الذي أطلقه 12 ناديا في 2021 قبل أن ينهار سريعا تحت وطأة الضغوط الهائلة من الجماهير والمؤسسات.

وتحت ضغط شعبي ومؤسسي، انسحبت العديد من الأندية التي كانت وافقت سابقا على الانضمام إلى المشروع، لكن عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد لم يفعلا ذلك، فوجد الأخير نفسه وحيدا في هذه المعركة التي يعتبرها "أساسية" من أجل "إنقاذ كرة القدم الأوروبية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

وريال

مدريد

لتسوية

خلافاتهما

القانونية

مشروع

LBCI التالي
سقط أثناء التمرين... وفاة بطل كمال أجسام بأزمة قلبية
ميسي يسجل هدفه الأول لعام 2026 خلال لقاء ودي في الإكوادور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-15

القناة 13 الإسرائيلية: خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما بشأن تنفيذ الاتفاق

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

ريال مدريد يعلن رحيل مدربه تشابي ألونسو بالتراضي

LBCI
رياضة
2025-11-19

الإصابة تغيّب مدافع ريال مدريد ميليتاو عن الملاعب

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

ديوان الرئيس الإسرائيلي: نتنياهو تقدم بطلب العفو قبل قليل ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:39

سقط أثناء التمرين... وفاة بطل كمال أجسام بأزمة قلبية

LBCI
رياضة
2026-02-08

ميسي يسجل هدفه الأول لعام 2026 خلال لقاء ودي في الإكوادور

LBCI
رياضة
2026-02-08

ماراتون بيروت انطلق من سلعاتا... وخط النهاية في ميناء جبيل

LBCI
رياضة
2026-02-08

برشلونة يعزز صدارته بفوز صريح على مايوركا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:19

بمبلغ هائل... بريتني سبيرز تبيع حقوق أغنياتها وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

LBCI
منوعات
14:00

رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More