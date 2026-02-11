سقط أثناء التمرين... وفاة بطل كمال أجسام بأزمة قلبية

توفي بطل كمال الأجسام خوان سيباستيان أنزولا كوينتيرو إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته التمارين داخل أحد الأندية الرياضية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق تقارير محلية.

وسقط كوينتيرو أرضاً خلال وجوده في صالة "سمارت فيت" شمال غرب بوغوتا الخميس الماضي، ما دفع العاملين والمتواجدين إلى محاولة إسعافه فوراً. وبحسب المعلومات، استخدموا جهاز إزالة الرجفان القلبي وحاولوا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لنحو 25 دقيقة، إلا أنّ محاولات إنقاذه لم تنجح.

وأفاد النادي في بيان أنّه "للأسف، توفي قبل نقله إلى المستشفى".

وكان الراحل، المعروف أيضاً بلقبي "سيباس" و"خوانسي"، قد حقق عدداً من الألقاب في بطولات كمال الأجسام ضمن فئتي الفيزيك والكلاسيك فيزيك. كما كان يدير نشاطاً تجارياً في مجال بيع وترويج المكملات الغذائية، واعتاد توثيق تدريباته عبر حسابه على إنستغرام، الذي أُزيل لاحقاً.